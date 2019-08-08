На Алтае ученые открыли новый вид паука-волка

БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Новый вид паука из семейства пауков-волков, которые отличаются тем, что не добывают пищу с помощью созданных из паутины ловушек для насекомых, предпочитая охотиться на них в прыжке, открыли ученые в Катунском заповеднике в Республике Алтай. Об этом сообщается в четверг на сайте заповедника.

"Во время научной экспедиции зоологов Алтайского государственного университета на Мультинском участке заповедника специалисты обнаружили новый для науки вид паука. Неизвестный вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки)", - говорится в сообщении.

В сообщении поясняется, что паук относится к роду Acantholycosa, входящему в семейство пауков-волков. Представители этого рода живут в высокогорьях, причем две трети из них встречаются только в Алтайских горах.

Новый вид этого рода, в отличие от остальных, живет на одной горе и в одной осыпи, соседствуя с еще одним видом. По словам сотрудников заповедника, такое соседство является уникальным. Ученым удалось сфотографировать и отобрать несколько особей для дальнейшего изучения, в конце 2019 года экземпляр появится в зоологической коллекции Катунского заповедника.

Пауки-волки - широко распространенное семейство пауков, которые обитают в разных климатических условиях на разных континентах. Они не добывают пищу с помощью ловушек из паутины, предпочитая охотиться на добычу, преимущественно на насекомых, подобно волку.