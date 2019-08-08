Гидрографы Северного флота отправились в экспедицию по изучению арктических морей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота вышло в экспедицию в Арктику для изучения акватории морей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северного флота.

"Сегодня началась научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна Северного флота "Горизонт" под командованием капитана Виталия Хопрячкова. Судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море. В течение двух месяцев ему предстоит провести комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в подобную экспедицию "Горизонт" выходит третий год подряд. В ходе рейса ученые намерены выполнить съемку рельефа дна морей, провести гидрологические измерения, обследовать побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова. По прогнозам, исследования будут проходить в сложных ледовых условиях.

"В прошлом году гидрографы провели в походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков. В походе производилось изучение побережья, рельефа дна, параметров водной среды и различных физических полей Земли. Работы проводились как в интересах переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, так и для решения различных задач Северного флота", - отмечается в сообщении.