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В Тулузе нашли челюсть носорога возрастом 24 млн лет

Кость была найдена при проведении строительных работ на станции метро Жан-Жорес

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Рабочие города Тулуза на юге Франции обнаружили останки челюсти носорога, жившего примерно 24 млн лет назад. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Пятнадцатисантиметровая челюсть с несколькими зубами была найдена при проведении строительных работ на станции метро Жан-Жорес на глубине 15 метров.

Как отмечает Франсис Дюрантон, директор Музея естественной истории Тулузы, речь идет о несуществующей ныне разновидности носорога под названием Дицератерий, лишенной рога. По его словам, находка позволит ученым получить представление о климате на территории Тулузы в период палеогена (23-66 млн лет назад). "Становится ясно, что 24 млн лет назад на территории современного города климат был субтропическим", - отметил Дюрантон.

Сотрудники Музея естественной истории собираются в ближайшее время изучить останки и опубликовать результаты исследования. "До начала анализа мы планируем выставить находку на всеобщее обозрение", - отметил Дюрантон.

По данным радиостанции, из-за находки компании-застройщику пришлось остановить работы по удлинению платформ на станции Жан-Жорес, однако сбоев в работе метрополитена эта мера не вызвала.

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