Ученые смогли определить историю активности звезды по параметрам близкоорбитальных планет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую вошел профессор кафедры прикладной математики Политехнического института Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Еркаев, научились определять историю эволюции звезды по массе и радиусу планет, формирующихся под ее влиянием. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба СФУ.

Специалисты из Австрии и России разработали математический метод анализа эволюции основных звезд мультипланетных систем, используя известные данные о массе одной или нескольких близкоорбитальных планет (мини-Нептунов - планет с промежуточным статусом между газовым Нептуном и "землеподобной" экзопланетой, которые формируются под влиянием "материнской" звезды). Подход позволяет определять историю скорости вращения звезды, от которой зависит ее активность. Зная эволюцию звездной активности и в том числе - ультрафиолетового (или рентгеновского) излучения, ученые также могут определять массу отдельных близкоорбитальных планет, входящих в мультипланетную систему. Разработанный метод позволяет астрофизикам сравнивать развитие планетарных систем с математическими прогнозами и отмечать отклонения в их эволюции.

"Результаты работы показывают, что моделирование атмосферной эволюции близкоорбитальных планет дает возможность прояснить историю вращения звезд, удерживающих эти планеты. Данный подход позволяет также уточнять плохо известные параметры некоторых планет системы (например, массу и радиус планеты). Полученные результаты могут быть распространены на другие планетарные системы при условии, что близкоорбитальные планеты по массе близки или меньше Нептуна и при этом имеют атмосферу с преобладанием водорода", - цитирует пресс-служба СФУ Еркаева.

В качестве примера ученые рассмотрели планетарные системы звезд HD 3167 и K2-32. Выяснилось, что, несмотря на близкие значения массы, у этих звезд разные судьбы: первая в своем развитии повторила путь, характерный для среднего или быстрого ротатора, а вторая продемонстрировала поведение медленного ротатора.

Авторы исследования полагают, что разработанный метод может быть использован в рамках готовящейся миссии PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars) Европейского космического агентства. В ходе ее реализации ученые смогут вести наблюдения за планетарными системами с помощью планируемого к запуску в 2026 году телескопа высокого разрешения, данные которого позволят определять параметры мультипланетных систем с необходимой точностью.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.