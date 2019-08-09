Ученые обнаружили у круглых червей белок, отвечающий за здоровое долголетие

ТАСС, 9 августа. Исследователи из Германии обнаружили особый белок, контролирующий сохранение мышечной массы и продолжительность жизни у круглых червей. Полученные данные позволят ученым продвинуться в исследовании аналогичных генетических механизмов у людей, сообщил в пятницу научный портал EurekAlert.

Белок LIN-53 - это шаперон (класс белка, отвечающий за восстановление правильной структуры белков и образование комплексов белков), который связывается со специальными молекулами (гистонами), обеспечивающими "упаковку" нитей ДНК в ядре клетки. Различные модификации гистонов могут усилить или ослабить экспрессию генов, а белок участвует в процессах активации и деактивации генов, что влияет на формирование наследственных признаков без изменения основной последовательности ДНК. Авторы научной работы попытались понять, влияет ли белок LIN-53 на продолжительность жизни и здоровое долголетие, рассмотрев действие белка на примере круглых червей Caenorhabditis elegans (C. Elegans, нематоды), которые имеют много общего с организмом человека в отношении генетических процессов.

"Исследователи из Берлинского института медицинской системной биологии Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка обнаружили белок, который оказывает существенное влияние на здоровье мышц и продолжительность жизни. Животные, которым не хватает белка LIN-53, имеют серьезные мышечные дефекты, ограниченную подвижность и умирают раньше, чем животные, в организме которых белок есть. Это ясно указывает на то, что LIN-53 играет роль в сохранении здоровых мышц [с возрастом] и продолжительности жизни", - говорится в сообщении.

Группа ученых выяснила, что белок LIN-53 является частью семи различных молекулярных комплексов, регулирующих модификацию и структуру хроматина. Специалисты считают, что тем самым они смогли четко определить комплексы, имеющие важное значение для продолжительности жизни и здоровья. Также выяснилось, что животные без этого белка обладают очень низким уровнем сахара - органического соединения трегалоза из группы дисахаридов. Ученые предполагают, что белок участвует в процессах, регулирующих на генетическом уровне обмен веществ и производство трегалозы.

"Поскольку белок LIN-53 очень похож на человеческий белок RBBP4/7, исследователи могут использовать информацию, полученную от микроскопических червей, чтобы определить, где искать ответы на аналогичные вопросы у людей", - говорится в статье.

Выявление генетических факторов, влияющих на продолжительность жизни и здоровое долголетие, важны для поиска эффективных методов борьбы с "болезнями старости" у человека, среди которых - мышечная дистрофия. Результаты научной работы опубликованы в журнале Aging Cell.