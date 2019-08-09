Ученые создадут на острове Хайнань плантацию по выращиванию риса в морской воде

ХАЙКОУ (Китай), 9 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты создадут в хайнаньском уезде Вэньчан экспериментальную плантацию для опытов по выведению солеустойчивого риса в морской воде. Как сообщила газета "Хайнань жибао", под эти нужды для команды академика Юань Лунпина будет выделено семь гектаров земли, а до конца года планируется выделить еще 70 гектаров.

"В этом году мы планируем арендовать более 1 тыс. му (китайская единица измерения площади, составляющая около 0,07 гектара - прим. ТАСС) земли возле города Пуцянь в уезде Вэньчан для экспериментов по выращиванию морского риса. В настоящее время мы начинаем возделывать 100 му угодий (около семи гектаров)", - приводит издание слова участника проекта Лю Сюна.

Как отметил эксперт лаборатории по изучению солевыносливых культур провинции Хайнань Ло Юэхуа, между собой специалисты часто употребляют термин "морской рис", однако это название носит неофициальный характер, так как, строго говоря, оно не растет прямо в океане. Такой рис всходит и выживает в солончаке - почве, верхний слой которой характеризуется наличием легкорастворимых солей, где большинство растений гибнет.

"Концентрация соли в морской воде [Южно-Китайского моря] составляет около 3%, в то время как морской рис в настоящее время может выживать при концентрации в 1,2%. По этой причине выращивать его напрямую в морской воде будет невозможно в обозримом будущем", - рассказал он. Однако, как отметил специалист, соответствующие исследования являются крайне перспективными.

По оценкам специалистов, если засеять приливно-отливную зону площадью 7 млн гектаров, то полученный урожай позволит прокормить около 200 млн человек. Как отмечают исследователи, Береговая линия острова Хайнань составляет около 1,8 тыс. километров, а площадь низин в приливно-отливной зоне достигает 152 тыс. гектаров.

Исследовательская база будет расположена в районе городов Пуцянь и Цзиньшань. Эти районы сильно пострадали от тайфуна "Раммасун" в 2014 году: из-за удара стихии большое количество плодородных земель оказались загрязнены солью и их плодородность значительно снизилась. В настоящее время 24,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий там остаются заброшенными.