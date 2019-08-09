Испытания российского устройства для поиска углеводородов на шельфах начнутся осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Испытания морской сейсмической буксируемой косы российского производства, которую будут применять, в частности, для поиска и разведки углеводородов на арктическом шельфе, планируется провести в ноябре-декабре в Кольском заливе. Об этом ТАСС сообщил руководитель и главный конструктор проекта создания косы Александр Унтилов.

Проект создания морских сейсмических буксируемых кос, предназначенных для геофизических исследований, реализуют с 2017 года. Его участники - "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", Университет ИТМО (Санкт-Петербург), а также Министерство науки и высшего образования РФ, которое субсидирует исследования.

"На осень намечены испытания в акватории Ладожского озера. В ноябре-декабре пройдут испытания в Кольском заливе с партнером проекта ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (Мурманск)", - сказал Унтилов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Концерна "ЦНИИ "Электроприбор", завершена сборка кабельного сегмента опытного образца косы, который состоит из 96 волоконно-оптических гидрофонов (приборы для приема звука и ультразвука под водой). Протяженность чувствительной части изделия составляет 150 м, общая длина - 500 м. До конца августа планируется провести настройку и отладку устройства. Конечный результат проекта - серийный выпуск таких кос, добавили в пресс-службе предприятия. Срок эксплуатации изделий не превышает пять-семь лет, в год российские компании нуждаются как минимум в 10 подобных приборах.

Как отметил руководитель проекта, серийное производство сейсмических кос позволит обеспечить развитие геофизической отрасли в стране. "Геологоразведочные работы ведутся на всех акваториях российского шельфа. Практически все составляющие геологоразведочного процесса основываются на импортной технике и технологиях даже в том случае, если отдельные работы выполняются российскими компаниями. В этой связи создание отечественного производства сейсмических кос с потенциалом выхода этой продукции на мировой геофизический рынок важно для развития отрасли и относится к сфере государственных интересов. Это важнейшая технологическая ниша, которую Россия может и должна занять", - добавил Унтилов.

Сейсморазведка - один из наиболее информативных геофизических методов исследования земной коры, который позволяет сократить затраты на поисковое бурение благодаря возможности обнаружить продуктивные пласты, которые могут находиться на глубине тысячи метров.