Ученые обнаружили нарушения ритмов активации некоторых генов в мозге больных шизофренией

ТАСС, 9 августа. Исследователи Питтсбургского университета (США) обнаружили у больных шизофренией нарушения ритмов экспрессии генов в мозге, которые могут негативно влиять на работу клеток. Полученные данные позволят ученым лучше понимать природу заболевания на молекулярном уровне, сообщил в пятницу научный портал EurekAlert. Результаты исследования опубликованы также в журнале Nature Communications.

Многие процессы в организме подчиняются 24-часовому циклу, который называется циркадным ритмом, он также влияет на экспрессию некоторых генов, которые активируются и деактивируются в определенное время дня и ночи. Авторы научной работы исследовали данные о 46 пациентах, страдающих шизофренией, и 46 здоровых людей. Статистика включала информацию об экспрессии генов, расположенных в области мозга, отвечающей за познание и память. Ученые смогли комплексно проанализировать измерения ритмов активации генов и обнаружили сбои этих процессов у пациентов с шизофренией.

"В нормальном доме, которым можно считать здоровый мозг, свет включается ночью, но холодильник должен быть включен все время. Мы видели, что в мозге, пораженном шизофренией, свет включен весь день, а холодильник ночью выключается. Наше исследование впервые показывает, что существуют значительные нарушения в ежедневных циклах включения или выключения некоторых генов, что влияет на то, как мы понимаем болезнь на молекулярном уровне", - считает старший автор исследования Коллин Макклюнг, слова которого приводятся в сообщении.

Нарушения циклов экспрессии генов могут негативно влиять на работу клеток. В образцах, где присутствовали гены, участвовавшие в правильном функционировании митохондрий - своеобразных электростанций клеток, - при "циркадном сбое" наблюдалось воспаление, также сообщили авторы работы.