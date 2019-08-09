Российские ученые открыли новый род древних арктических моллюсков

Новый род и одновременно новый вид моллюсков, которые обитали на планете сотни миллионов лет назад, относится к семейству белемнитов. Они были похожи на современных кальмаров, но в отличие от них, имели жесткую конусообразную раковину. Эти раковины и находят в ископаемых скальных отложениях возрастом в сотни миллионов лет.

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Ученые новосибирского института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из США открыли в Арктике новый вид ископаемых головоногих моллюсков, который является общим предком группы ранее известных арктических родов этих существ. В дальнейшем специалисты намерены продолжать совместные исследования на Северо-Востоке России и Аляске, чтобы, исследуя останки древних моллюсков, выяснить, какие процессы происходили на Земле миллионы лет назад, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ Оксана Дзюба.

"У нас в России семейство белемнитов Cylindroteuthididae (цилиндрические кальмары - прим. ТАСС) изучено лучше, чем где бы то ни было, хотя оно было распространено достаточно широко. Давно было понятно, что впервые это семейство появилось в морях где-то за пределами ныне российских территорий. Совсем недавно, в результате совместных работ с американскими коллегами, мы опубликовали статью, где впервые определили предка этого семейства. На Аляске мы обнаружили новый род, дали ему название - Pseudosimobelus. Он является как минимум переходной формой между двумя семействами, имеет признаки обоих семейств, и по всей видимости, именно он и являлся предком семейства Cylindroteuthididae, которое 170-130 млн лет назад было очень широко распространено в Арктике", - сказала Дзюба.

По ее словам, морские осадочные отложения мезозойской эры в России хорошо сохранились в северных, арктических районах: за Полярным кругом и на арктических островах. Нередко они погребены под толщей более молодых пород, однако в арктических территориях могут находиться и на поверхности. Часто их можно увидеть в береговых обрывах рек и морей.

Моллюски и климат

Дальнейшие планы ученых предусматривают новые экспедиции и изучение доступных в Арктике отложений, в которых можно найти ископаемых моллюсков. "Буквально в этом году состоится экспедиция в низовье Лены, за Полярный круг, где будем изучать выходы юрских отложений", - отметила Дзюба. В частности, ученые соберут раковины древних моллюсков, а также образцы на микропалеонтологический анализ (микропалеонтология занимается исследованием объектов, для изучения которых необходим микроскоп). Остатки микроорганизмов как правило представлены в породах в существенно большем количестве, нежели крупные палеонтологические объекты.

Широкая направленность исследований, предполагающая изучение как крупных, так и микроскопических объектов, помогает лучше обосновать сделанные выводы. Кроме того, разные аспекты изучения одного и того же временного периода - в данном случае мезозойской эры - дополняют друг друга и формируют единую картину. Например, по изотопному составу раковинного вещества белемнитов, в свою очередь, можно сделать вывод о климатических особенностях эпохи.

Изотопный состав раковин головоногих моллюсков существенно менялся при изменении среды. На это влияли климатические изменения, извержения вулканов и т.д. Таким образом, сравнив изотопные данные для разных временных срезов, можно сделать вывод о конкретной динамике изменения климата.

"Таким образом, мы изучаем самые разные группы. Обычно, когда говорят о мезозое, прежде всего вспоминают динозавров. Динозавров наша лаборатория не изучает, хотя это, конечно, по-своему интересная группа. Но корреляция осадочных толщ всевозможных территорий наиболее осуществима по моллюскам и другим небольшим, но хорошо сохраняющимся объектам, а не по динозаврам", - пояснил ТАСС заведующий лабораторией Борис Шурыгин.

Международный опыт

Ученые отмечают, что на сегодняшний день наибольший потенциал с точки зрения научных открытий в мезозое представляет именно Северо-Восток России и Аляска. В связи с этим, в последние годы усилилось взаимодействие российских и американских ученых, которые ранее не обращали внимания на большую часть моллюсков.

"Сейчас же ситуация изменилась, стали востребованы наши знания по белемнитам и двустворчатым моллюскам. К нам обращаются, а мы с удовольствием готовы идти на встречу, поскольку наши интересы совпадают", - отметила Дзюба.

Благодаря этому взаимодействию и удается открывать новые группы моллюсков, а также выявлять особенности арктической флоры и фауны.

Одним из главных направлений сотрудничества, по словам специалистов, здесь является увязка между собой результатов, полученных на разных континентах. В начале мезозойской эры существовал единый гигантский суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу Земли, однако со временем произошло разделение и изоляция территорий, которые отделились друг от друга водой. Эта изоляция усложняет работу ученых, и над вопросами взаимной интгерации событий на данных территориях отечественные и зарубежные специалисты работают не первое десятилетие.