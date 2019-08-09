Как сын владимирского купца предвосхитил "нобелевские" исследования Эйнштейна

10 августа 1839 года родился Александр Столетов. Его исследования подтолкнули Эйнштейна к созданию "нобелевской" теории, стали предпосылкой для появления телевидения и "зеленой" революции в энергетике

Столетов родился в купеческой семье во Владимире. Его мать сама учила всех шестерых детей чтению, письму и счету еще до школы. Окончив гимназию, Александр поступил на физико-математический факультет Императорского Московского университета (ныне МГУ), а когда ему был 21 год, руководство оставило перспективного студента, чтобы тот занимался научной работой. В 1862–1866 годах Столетов стажировался за границей, где работал с ведущими физиками того времени, в том числе Германом Кирхгофом и Вильгемом Эдуардом Вебером. Электричество из света В 1888 году 49-летний Столетов — заведующий кафедрой опытной физики в Императорском Московском университете — решил выяснить, как влияет свет на электрический ток. Для этого он взял мощный дуговой фонарь, направил его свет на одну из двух параллельных металлических пластинок — и между пластинками, невзирая на то, что зазор между ними был больше 10 см, потек электрический ток. Ученый долго проводил измерения, менял условия эксперимента и в 1889 году опубликовал работу "Актино-электрические исследования".

На эту тему Как Макс Планк перевернул представления о реальности и долго не хотел себе верить

Сегодня мы знаем, что извлеченный Столетовым при помощи обыкновенного света ток возникает потому, что фотоны, т.е. кванты света, выбивают из металла электроны. Во время экспериментов Столетова ни о каких электронах физики не знали, да и о квантах не задумывались. Теперь мы знаем, что для фотоэффекта квант должен иметь определенную энергию, а она напрямую связана с частотой света. Поэтому в опытах Столетова ток регистрировался только при освещении пластинок фонарем с электрической дугой: свет от нее содержит довольно много ультрафиолета. Теоретическое объяснение найденных Столетовым закономерностей дал в 1905 году Альберт Эйнштейн, который для этого использовал концепцию квантов, придуманную Максом Планком. Кстати, именно за объяснение фотоэффекта, а вовсе не за теорию относительности, Эйнштейна наградили Нобелевской премией по физике. Столетов наверняка разделил бы награду с Эйнштейном (как правило, награждают и экспериментатора, и теоретика), но не дожил даже до открытия электрона в 1897 году, скончавшись годом ранее от воспаления легких в возрасте всего 56 лет. А фотоэффект стал не просто физическим феноменом — он позволил ученым выявить несколько ранее неизвестных законов природы. Эффект фотоэффекта

На эту тему Как Зворыкин сбежал от коммунистов по тайге и стал отцом телевидения

Фотоэффект широко используется в технике. Без него просто не существовало бы телевидения, так как процесс превращения картинки в электрический сигнал по определению требует преобразовать энергию света в электрическую. В первых телекамерах свет через объектив попадал на микроскопические крупинки серебра и выбивал из них электроны — лишенные отрицательно заряженных частиц, крупинки приобретали положительный заряд. Этот заряд затем можно было измерить и определить, насколько ярко освещался конкретный участок посеребренной пластины, а из участков складывалась картинка. Так работали устройства, разработанные в 1910-х годах Борисом Розингом и Владимиром Зворыкиным. В 1931 году Зворыкин, к тому моменту уехавший в США, получил патент на "иконоскоп", и это стало важнейшим шагом на пути к телевидению. В зворыкинском иконоскопе, как и в детище советского инженера Семена Катаева, независимо работавшего над созданием телевидения (а еще можно отметить венгерского инженера Кальмана Тиханьи), использовался т.н. внешний фотоэффект — когда свет выбивает электроны за пределы вещества. Но также существует и внутренний фотоэффект, при котором электроны покидают свои атомы, но не вылетают в окружающую среду. Цифровые камеры Внутреннему эффекту нашли применение позже — в приборах с зарядовой связью (ПЗС). Под этим названием скрывается пиксель на матрице цифрового фотоаппарата: свет выбивает электроны из полупроводникового материала, эти электроны создают электрический ток, сила которого отражает интенсивность упавшего на материал света. В 1969 году американцы создали первый подобный прибор, в 1971-м был получен первый патент, а несколько лет спустя полупроводниковые матрицы для телекамер пошли в производство. В 1980-х работающие на внутреннем фотоэффекте камеры полностью вытеснили из телестудий технику, использующую фотоэффект внешний, а в нулевые годы ПЗС-матрицы покончили с фотопленкой как в профессиональной, так и в любительской съемке. Сегодня цифровые камеры стоят в абсолютном большинстве мобильных телефонов: изобретение микросхем позволило массово и по умеренной цене печатать сложнейшие электронные устройства. Солнечная энергетика Появление заряда внутри освещенного полупроводникового материала также позволяет работать солнечным батареям. В 1990-х они применялись разве что в калькуляторах, для питания каких-нибудь метеорологических станций в удаленных районах и на космических аппаратах. Но в 2018 году солнечные батареи по всему миру выдали 700 ГВт·ч электричества — больше всех российских теплоэлектростанций, вместе взятых.

На эту тему Оправдали ли солнечные панели надежду на новую энергетику