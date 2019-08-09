Открытие ирландских ученых позволит эффективнее лечить дистрофию сетчатки глаза

Ирландцы установили, что внутриклеточный компонент - клодин-5 - играет решающую роль в процессе разрушения кровеносных сосудов сетчатки, который приводит к прогрессирующей потере зрения в пожилом возрасте. "Дисфункция кровеносных сосудов - первый индикатор приближения болезни. Эффективное сдерживание "сухой" дистрофии сетчатки возможно лишь при вмешательстве во внутриклеточные процессы на ранней стадии", - пояснил профессор генетики Тринити колледжа Мэтью Кэмпбел. Он подчеркнул, что сегодня, в условиях увеличения продолжительности жизни и тенденции старения населения в развитых странах, задача поддержания нормального зрения чрезвычайно важна. "Дистрофия сетчатки в прогрессирующей фазе делает невозможным многие важные в повседневной жизни действия - вождение автомобиля, чтение, работу за компьютером", - отметил ирландский ученый.

Распространенность дистрофии сетчатки в возрастной группе 60 лет составляет около 1%, среди семидесятилетних это заболевание встречается уже у 20%. Дополнительными факторами, повышающими риск развития болезни являются курение, гипертония, наследственная предрасположенность. "Сухая" дистрофия - наиболее частая форма, которая, как правило, не связана со значительной потерей зрения. В 15% случаев "сухая" стадия переходит во "влажную", которая сопровождается скоплением жидкости под сетчаткой глаза и провоцирует ее отслоение. Каждому человеку в возрасте 65 лет и старше рекомендуется проходить ежегодное обследование у офтальмолога для своевременной диагностики этого заболевания.