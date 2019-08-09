Ученые доказали связь 16 новых генов с рисками развития аутизма

ТАСС, 9 августа. Группа американских исследователей обнаружила 16 новых генов, повышающих вероятность заболевания детей аутизмом, и подтвердила негативное влияние еще 53 генов, сообщил в пятницу портал MedicalXpress.

В рамках исследования, в котором приняли участие специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфордского университета, авторы изучили гены членов семей, в которых было как минимум два ребенка с аутизмом, и сравнили данные с контрольной группой. Используя метод полногеномного секвенирования, они обработали данные свыше 2 тыс. человек из 500 семей.

"[Ученые] выявили 69 генов, которые повышали риски развития заболеваний аутистического спектра, 16 из которых ранее не связывались с данными заболеваниями", - говорится в сообщении.

В ходе сравнения генов, передававшихся от родителей к детям в обеих группах, выяснилось, что одни и те же "опасные" гены наблюдались у родителей и детей первой группы и не обнаруживались у здоровых семей. Ученые также выявили несколько сотен генов, которые, по их мнению, могут также увеличивать вероятность заболевания аутизмом за счет своей неожиданно тесной связи с генами "повышенного риска".

"Они общаются друг с другом более тесно, чем мы могли бы ожидать. Эти гены взаимодействуют, и этот обмен информацией, по-видимому, является важной связью с расстройствами аутистического спектра", - считает один из старших авторов исследования Деннис Уолл.

Аутизм - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Среди симптомов заболевания - нарушения в области социального взаимодействия, неспособность к полноценной коммуникации и повторяющееся поведение (ограниченность интересов, стереотипные действия). Аутизм нельзя вылечить, но для помощи детям с этим диагнозом разработаны специальные педагогические методики.