Аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Аспирант петербургского Университета ИТМО Геннадий Короткевич в шестой раз подряд стал лучшим программистом мира по итогам конкурса Google Code Jam. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич вновь не уступил никому титул чемпиона международного турнира по программированию Google Code Jam, проходившего в Сан-Франциско. Это его шестая победа подряд на одном из крупнейших компьютерных соревнований. Таких успехов не добивался ни один программист планеты: другим участникам удавалось победить максимум дважды", - говорится в сообщении.

Google Code Jam проводится компанией Google с 2003 года и считается одним из самых престижных и массовых чемпионатов мира по программированию: ежегодно он собирает свыше 50 тыс. участников, в финал выходят 25 человек. В этом году в числе финалистов оказались трое учащихся Университета ИТМО.

Победу в турнире в шестой раз подряд, снова побив собственный рекорд, одержал Геннадий Короткевич. 24-летний аспирант ИТМО - двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный чемпион "Яндекс.Алгоритма", победитель и призер других крупнейших международных соревнований "Большого программистского шлема".