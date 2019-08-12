СМИ: средство против переносчиков вируса Зика создали ученые в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 августа. /ТАСС/. Бразильские ученые разработали препарат для борьбы с личинками комаров Aedes aegypti, являющихся переносчиками вируса Зика, а также лихорадок Денге и Чикунгунья. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

Средство на основе кукурузного крахмала и эфирного масла чабреца изготовили на факультете пищевой инженерии Университета штата Сан-Паулу в городе Кампинас (Unicamp). Разработанные там гранулы можно использовать для профилактики размножения комаров в быту. В частности, оно подходит для применения в малых емкостях со стоячей водой, таких как поддоны для цветочных горшков и автомобильные покрышки, а также в мусорных кучах.

При контакте с водой гранулы начинают выделять масло чабреца, которое препятствует развитию личинок комаров. По словам разработчиков, реагент в отсутствие контакта с водой длительное время сохраняет свои полезные свойства и не требует ежедневного применения для защиты от размножения переносчиков болезней. "Полагаем, что [однократного применения] достаточно по меньшей мере на пять дождей", - приводит телеканал слова координатора исследования Анны Силвии Праты.

Стоимость бразильского ноу-хау составляет порядка 30 реалов (менее $10) за кг, из которых половина уходит на приобретение сырья, а вторая половина на производство. По мнению его создателей, благодаря своей дешевизне и практичности в применении препарат можно было бы выпускать в промышленных объемах для последующей раздачи населению. Это могло бы дополнить существующий набор профилактических мер для борьбы с размножением Aedes aegypti, полагают ученые.