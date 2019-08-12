Международная неделя науки с участием ученых из стран АТР открылась во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Международная неделя науки, которая соберет во Владивостоке ученых из стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), официально открылась в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском. Старт мероприятию дали губернатор Приморья Олег Кожемяко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Сегодня здесь собрались российские и зарубежные ученые, которые вместе обсудят планы по сохранению биоразнообразия, работы заповедников, медицины, эти проблемы надо решать сообща с учетом отношений между странам. Уже сегодня внедряются программы по охране трансграничных экосистем. При участии Японии и Южной Кореи разработана программа сохранения биоразнообразия реки Туманной <...> Нас связывают многолетние исторические узы, думаю, что мы выработаем общую точку зрения на процессы", - сказал во вступительной речи Кожемяко.

По словам Сергеева, научная неделя позволит не только поднять вопросы сохранения биоразнообразия, но и международного сотрудничества. Он также заострил внимание на теме освоения ресурсов мирового океана.

"В последнее время происходят изменения в наших представлениях об объеме ресурсов в холодных областях океана. И каждый год оценки увеличиваются, сейчас по биомассе в глубинах океана по сравнению с первыми сотнями метров, которые освоены сегодня рыбаками, чаша весов сдвигается в сторону глубоководья. Там своеобразная экосистема, эта область только открывается для серьезных научных исследований", - сказал глава РАН.

Серия научных встреч "Соседи по исследованиям", которая соберет ученых из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, будет проходить в ДВФУ с 12 по 16 августа. Программа предусматривает дискуссионные площадки, круглые столы и научные сессии с участием российских и зарубежных ученых. В открытии недели приняли участие представителями консульств США, Японии, КНР, Канады, Вьетнама, КНДР.