Российские ученые создали комплекс, снижающий время реабилитации после инсульта в два раза

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) разработали механический комплекс, который позволяет сократить время реабилитации пациентов после инсульта - с полугода до нескольких месяцев. Примерная стоимость отечественной разработки в два раза ниже импортных аналогов, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Комплекс по реабилитации перенесших инсульт пациентов, способный практически вдвое сократить период реабилитации, разработала группа ученых НГТУ НЭТИ. Система также позволяет восстановить двигательные функции после различных травм. <...> Предположительная стоимость машины составляет примерно два-три миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов", - говорится в сообщении.

Инсульт - опасное заболевание, поражение головного мозга, чаще всего вызванное закупоркой сосудов. Сотни тысяч людей ежегодно страдают от его последствий, в частности, утрачивают способность самостоятельно ходить. Именно для быстрого восстановления возможности ходить и обслуживать себя, вернуться к нормальной жизни важны интенсивные тренировки на реабилитационном комплексе.

Разработанный в НГТУ НЭТИ комплекс представляет собой управляемое компьютером механическое устройство весом около 200 кг, главная задача которого - помочь пациенту восстановить навыки ходьбы. Конструкция содержит подвижные платформы для крепления ступней и голеней, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла, где находится пациент. Все компоненты подвижные и управляются по заданной программе.

"Под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки. Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется", - сказал доцент кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин, слова которого приводятся в сообщении.

По информации разработчиков, испытания комплекса проводились совместно с врачами Бердского реабилитационного центра и клиники "Движение". Согласно полученным результатам, тренировки на установке НГТУ НЭТИ позволяют практически вдвое сократить период реабилитации, во многих случаях с полугода до нескольких месяцев. Кроме того, комплекс также позволяет восстановить двигательные функции и после различного рода травм.