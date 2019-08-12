Ученые нашли способ активировать процесс уничтожения раковых клеток в легких

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Московского физико-технического института (МФТИ) доказали, что при воздействии на нейрорецепторы определенным видом белка можно уничтожать клетки карциномы (рака) легкого. Разработка может стать потенциальным прототипом новых лекарств для лечения этого вида онкозаболеваний, сообщила в понедельник пресс-служба МФТИ.

"Регуляция нейрорецепторов может уничтожать клетки карциномы легкого. Исследование, показывающее такую возможность, было проведено группой ученых из ИБХ РАН и МФТИ. При обработке водорастворимой модификацией белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов) происходит остановка деления клеток карциномы легкого и впоследствии их гибель. Проведенные опыты in vitro (в пробирке) позволяют считать данный препарат потенциальным прототипом новых лекарств для лечения карциномы легкого", - говорится в сообщении.

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАХР) регулируют передачу сигнала в периферийной и центральной нервной системе. Однако они были найдены и в клетках эпителия и иммунной системы. Кроме того, нАХР определенного типа - 7-нАХР - были обнаружены в раковых клетках. Оказалось, что они играют важную роль, в том числе и в зарождении и развитии опухолей, связанных с курением. Для повышения эффективности лечения онкозаболевания ученые решили использовать белок, способный регулировать нАХР этого типа.

Таким белком оказался Lynx1 - белок млекопитающих, родственный особым нейротоксинам из яда змей. Кроме нейронов, Lynx1 обнаружен также в тканях почки и легкого, однако роль Lynx1 в этих органах ранее не была изучена. В ходе исследования ученые из ИБХ РАН и МФТИ показали, что Lynx1 при взаимодействии с активирующим раковые клетки типом нАХР способен подавлять рост опухолевой ткани.

Исследователи предложили использовать для борьбы с опухолями водорастворимый вариант этого белка. В ходе эксперимента было доказано, что водорастворимая модификация Lynx1 останавливает деление клеток опухоли и вызывает в них апоптоз, то есть запускает процесс программируемой клеточной гибели. Ученые считают, что этот препарат может стать прототипом новых лекарств для лечения карциномы легкого.