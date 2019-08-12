Ученые выяснили, что повышение температуры воды в Мировом океане ведет к гибели кораллов

СИДНЕЙ, 12 августа. /ТАСС/. Повышение температуры воды в океанах и морях представляет гораздо большую угрозу для коралловых рифов, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования о влиянии изменений климата на рифовые экосистемы, опубликованные в понедельник в научном журнале Current Biology .

По мнению ученых из Австралии и США, кораллы гибнут под воздействием волн перегретой океанской воды. Трехлетнее наблюдение показало, что подъем температуры воды всего на 0,5 градуса Цельсия приводит к выцветанию кораллов и гибели большей части их обитателей.

"До сих пор мы изучали процесс обесцвечивания или выцветания кораллов, который приводит разрушению симбиоза между кораллом и населяющими его микроорганизмами, лишая риф основного источника питания. Теперь же выясняется, что волны перегретой воды оказывают гораздо более серьезное воздействие: коралл не просто теряет симбиотические связи, он умирает, и кальцинированный скелет - это все, что от него остается", - рассказал один из исследователей рифа, доцент Билл Леггат из Университета Ньюкасла.

Погибший коралл, по данным ученых, очень быстро колонизируется водорослями и бактериями, которые способны довольно быстро разрушить всю колонию. "Мы смогли изучить последствия этого явления с помощью компьютерной томографии кораллового скелета и выяснили, что этот процесс разрушителен для всех тканей коралла и способен очень быстро распространиться на значительную часть рифа", - пояснил ученый.

Как отмечают в технологическом университете Сиднея, использование новейших биооптических методов позволило впервые визуализировать и изучить быстрые изменения в микробиоме кораллов. "Мы смогли увидеть, как происходит заселение коралла новыми микроорганизмами, не характерными для рифа. И анализ полученных данных позволяет полагать, что случаи гибели кораллов и разрушения рифов из-за влияния перегретой воды станут более частыми в будущем", - пояснил профессор Дэвид Суггетт.