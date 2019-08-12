Сеченовский университет опроверг информацию о невыплате стипендий аспирантам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый МГМУ им. Сеченова (Сеченовский университет) не подтвердил информацию о задержке выплаты стипендии аспирантам, и сообщил, что не имеет задолженности перед обучающимися за период с 1 января по 31 июля 2019 года. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба университета.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что аспирантам Сеченовского университета по программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100" не выплачивали стипендии с начала 2019 года. На днях их выплатили, уменьшив сумму на 5 тыс. рублей: вместо 30,5 тыс. рублей в месяц аспиранты получили сумму из расчета 26,1 тыс. рублей в месяц.

"Задолженности по выплате стипендиального обеспечения у Сеченовского университета перед обучающимися за период с января 2019 года по 31 июля 2019 года не имеется. Государственная стипендия выплачивается ежемесячно своевременно. Размер стипендиального обеспечения устанавливается локальными нормативными актами университета, исходя из доведенного объема средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджета по техническим и естественным направлениям подготовки, составляет 7598 рублей в месяц. Однако Сеченовский университет в рамках выполнения программы повышения конкурентоспособности дополнительно выплачивает аспирантам, имеющим выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности, грантовую поддержку.

Размер гранта, согласно данным вуза, в 2019 году, из расчета на одного обучающегося, составил 30 тыс. рублей. А после вычета налога, так как эта выплата облагается НДФЛ, - 26,1 тыс. рублей. "Задолженности перед аспирантами по выплатам грантовой поддержки нет, выплата за август 2019 года будет произведена в установленный срок - 23 августа", - сообщили в пресс-службе.