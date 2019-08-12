Российские ученые создадут биопрепарат для защиты урожаев от патогенных микроорганизмов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" открыли штамм бактерии, который эффективно подавляет распространение угрожающих сельскохозяйственным культурам фитопатогенных грибов и борется с токсичным действием микроводорослей. Полученный образец станет основой для биопрепарата широкого действия, сообщила в понедельник пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Многие химические пестициды, использующиеся в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Заменой химическим пестицидам могут стать биопрепараты. Авторы исследования с помощью изучения свойств ряда штаммов бактерии Brevibacillus laterosporus, обнаружили образец, обладающий полезными свойствами в борьбе с фитопатогенными микроорганизмами.

"Ученые НИЦ "Курчатовский институт - ГосНИИгенетика" получили и запатентовали новый штамм бактерии Brevibacillus laterosporus, обладающий природной пестицидной активностью. В ходе лабораторных экспериментов выяснилось, что отобранный штамм успешно борется с грибными болезнями сельскохозяйственных культур, а также подавляет рост сине-зеленых микроводорослей в водоемах. Специалисты уже приступили к разработке полифункционального биопрепарата на основе штамма B. Laterosporus", - говорится в сообщении.

В рамках исследования ученые тестировали штаммы бактерии в чашках Петри, выращивая колонии бацилл и оценивая их активность в отношении выбранных микроорганизмов: фитопатогенных грибов и микроводорослей. Штамм B-13186 подавлял их рост за счет биологически активных соединений, которые продуцировали бациллы.

"Болезни сельскохозяйственных растений, вызываемые фитопатогенными грибами, наносят значительный экономический ущерб сельскому хозяйству. В среднем, потери могут составить до 20% урожая. Обилие сине-зеленых водорослей в водоемах приводит к "цветению" воды, накоплению токсических продуктов. Некоторые виды микроводорослей продуцируют специфические токсины, представляющие серьезную угрозу здоровью и жизни рыбы, животных и людей", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, старшего научного сотрудника лаборатории НИЦ "Курчатовский институт - ГосНИИгенетика" Наталии Кузнецовой.

Разновидности используемой бактерии не требуют специальных условий для выращивания и хранения и их можно получить, используя недорогие питательные среды. При этом препараты на их основе не обладают токсичным действием на теплокровных животных, также сообщила пресс-служба института.