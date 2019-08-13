В Греции в древнем некрополе нашли две неразграбленные гробницы микенских времен

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Группа археологов обнаружила на месте древнего некрополя микенской цивилизации Аидония близ города Немеа на полуострове Пелопоннес две новые неразграбленные купольные гробницы, которым насчитывается более 3 тыс. лет, сообщило Министерство культуры и спорта Греции.

По словам ведомства, две каменные гробницы, относящиеся к позднему микенскому периоду, а именно к эпохе микенских дворцов (около 1400 - 1200 годы до н.э.), были обнаружены в ходе систематических раскопок, которые проводит Инспекция древностей области Коринфия на территории античного кладбища Аидония. Первая из гробниц, которая была накрыта крышей, содержала два первоначальных захоронения и останки еще 14 человек, которые были туда перенесены позднее. Вторая гробница была без крыши, которая, скорее всего, рухнула еще в микенский период. В ней были найдены три первоначальных захоронения.

В обеих купольных гробницах были обнаружены глиняные горшки и статуэтки, а также различные мелкие предметы, например, пуговицы. Эти находки контрастируют с богатыми погребальными дарами захоронений раннего микенского периода (около 1600-1400 годы до н.э.), которые были раскопаны в Аидонии в предыдущие годы и включали столовую посуду, сосуды для хранения пищи, оружие и престижные предметы. Тем не менее, "две новые микенские гробницы в Аидонии дают возможность лучше понять историческую эволюцию данного региона и его связей с дворцовыми системами окружающих районов, особенно Микен", - отметило министерство.

Некрополь микенского периода

Аидония, расположенная в северо-западной части современного плоскогорья Немеа (древняя область Флиасия), была крупным центром этого региона в микенский период (около 1700-1100 годы до н.э.). Период в истории Греции между XVI и XI вв. до н.э. принято называть микенской эпохой по названию крупнейшего античного политического и экономического центра континентальной Греции - Микен в области Арголида. К этому периоду относится и некрополь микенской эпохи Аидония, обнаруженный в 8 км к северо-западу от города Немея близ деревни Аидонии на полуострове Пелопоннес. Сделанные там ценные находки свидетельствуют о том, что на этом месте существовало важное микенское поселение, возможно Арефирея, которое упоминалось Гомером в эпической поэме "Илиада".

Комплекс Аидонии состоит из двух десятков погребальных камер, в которые ведут "дромосы" - дороги. Находки указывают на близкие связи похороненных тут людей с Микенами и Арголидой в целом. В некрополе было найдено 270 керамических сосудов и статуэток, а также множество ювелирных изделий. В 1970-1980 годах захоронение было разграблено нелегальными кладоискателями, а затем большая часть сокровищ была незаконно вывезена в США.

В 1996 году Греции удалось добиться возврата некоторых ценных предметов из захоронений некрополя Аидония, и теперь они демонстрируются в музее города Немея. Собрание возвращенных из США находок насчитывает 312 предметов: золотые кольца и перстни-печати с драгоценными камнями, камеи, различные украшения из полудрагоценных камней. Большинство предметов датируется ХVI-ХV веками до н.э. и лишь некоторые - ХIV-ХШ веками до н.э.