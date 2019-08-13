Эксперт: изменение климата трансформирует подход к борьбе с лесными пожарами

БЕРЛИН, 13 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Борьба с лесными пожарами осложняется климатическими изменениями, подход к проблеме нужно менять в соответствии с новым положением дел. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС немецкий эколог Йохан Гольдаммер, который занимается этой проблемой на протяжении десятков лет. Он возглавляет Центр глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге и консультирует политиков по вопросам охраны лесных массивов и противодействия пожарам.

Ученый рассказал, что изменения в окружающей среде, которые выражаются в сильной жаре и продолжительных периодах засухи, сводят к нулю многие наработки экологов, путают карты ученым во всем мире. По его словам, в таких условиях старые рекомендации перестают действовать, а новые не всегда получается выработать своевременно.

Тушить или не тушить?

Нужно ли тушить возгорания? Или же дать лесу выгореть? Этот вопрос, в первую очередь, волновал общественность на фоне крупных пожаров в Сибири. Сейчас давать рекомендации по этому вопросу существенно сложнее, чем раньше - универсальной формулы нет, говорит Гольдаммер.

"Это палка о двух концах, - отмечает он. - Россия, конкретно Сибирь, а также другие страны оказались перед серьезной проблемой. Раньше рекомендации были такими: тушить пожары при определенных условиях необязательно. В некоторых ситуациях это даже могло пойти лесу на пользу, дав возможность для обновления. Огонь - одна из составляющих экосистемы леса".

Сейчас же, по словам Гольдаммера, все стало непредсказуемым. "Из-за изменения климата мы оказались в новой ситуации, которой не было еще десять лет назад, - сказал ученый. - Уже в 2012-2013 годах мы думали о том, как лучше реагировать на новые условия. Нам нужно больше специалистов, которые будут понимать, до какой поры нужно выжидать, прежде чем начать тушение".

Эколог пояснил, что в Сибири есть огромные территории, где за последние 20-30 лет существенно понизилась влажность: "Вы, наверное, помните смог в Москве от торфяников в 2010 году. Торфяники, высушенные болота - дело рук человека, а в Сибири то же самое сделала природа без участия человека. Это значит, что далеко не всегда прежняя тактика борьбы со стихией может сработать".

Сибирь не одна

Эксперт полагает, что человечество оказалось на перепутье. "Пожары в Сибири - наглядный пример того, как все меняется, - сказал эколог. - Меняется климат, приходит осознание того, что все работает не так, как раньше".

"Вспомните, что было в Испании, Португалии и, особенно, в Калифорнии - лес там горел так долго, что потушить его стало очень сложно. Сибирь - не единственный регион, для которого эта проблема столь актуальна", - отметил он.

Гольдаммер не стал давать прогнозов относительно того, как быстро будет обновляться в нынешних условиях сгоревший лес. По его словам, если раньше можно было произвести расчеты, основываясь на разных переменных, то теперь смысла делать это стало гораздо меньше.

Вызов всему миру

"Мы должны понять, как сделать лес устойчивым к различным проявлениям изменения климата - не только к пожарам, но и к сильным ветрам и ливням. Это огромный вызов, в том числе и для ученых, которые должны давать нужные рекомендации", - сказал руководитель Центра глобального мониторинга пожаров.

Эксперт указал на то, что все происходящее сегодня - это "вызов, брошенный и России, и другим странам". "Речь идет о коллективной ответственности. Мировая общественность должна совместно работать, искать общие подходы, разрабатывать концепции и единые механизмы", - полагает Гольдаммер.

"Ситуация сейчас изменилась, и повернуть вспять происходящее нельзя. Но мы можем предпринимать больше усилий, чтобы замедлить это развитие событий. Нужно понимать, что политики во всех странах по-разному расставляют приоритеты, которые могут быть краткосрочными. Но долгосрочные последствия сегодняшних проблем проявятся лишь спустя много времени", - добавил он.