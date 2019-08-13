Ученые РФ разрабатывают алгоритмы для квантовых систем распознавания лиц на видеозаписях

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) разрабатывают алгоритмы для квантовых нейронных сетей, которые смогут вычислять человека в толпе на записях камер видеонаблюдения. Об этом ТАСС во вторник рассказал доцент кафедры вычислительной техники Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ИКТИБ ЮФУ) Сергей Гушанский.

Технологии распознавания лиц на записях систем видеонаблюдения требуют создания методов быстрой обработки большого количества данных и "умных" систем, способных сравнивать образы и различать их между собой. Разрабатываемые сегодня квантовые системы подходят для этих задач, так как, в отличие от современных компьютеров, они будут обладать в сотни раз большей вычислительной мощностью. Для таких технологических решений потребуются новые алгоритмы работы, которые, в частности, разрабатывают ученые ЮФУ.

"Алгоритмы, над которыми мы работаем, позволят квантовым системам отслеживать путь конкретного человека по изображениям с разных камер видеонаблюдения при условии их достаточного количества. Это следующий уровень уличной безопасности, когда преступник не сможет "раствориться в толпе". Системы, которые будут анализировать этот объем big data, по сути будут представлять собой квантовые нейросети, а еще проще - квантовые компьютеры", - пояснил ученый.

Авторы исследования пытаются создать сочетания классических математических алгоритмов и методов квантовых вычислений. Для испытаний эффективности созданных вариантов они используют симулятор квантовых вычислений. К 2022 году ученые намерены представить первые квантовые алгоритмы, применимые в отечественных системах распознавания образов. Работа исследователей поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).