Эксперт: альтернативный метод подсчета байкальской нерпы подтверждает рост ее численности

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Ученые начали применять альтернативный метод подсчета численности байкальской нерпы - с помощью беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные подтверждают информацию о росте популяции эндемика, сообщил во вторник ТАСС директор Байкальского филиала ФГУП "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" ("Госрыбцентр") Владимир Петерфельд.
Ранее некоторые ученые, в том числе Петерфельд и научный руководитель Байкальского института Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов сообщали о том, что нерп на Байкале с каждым годом становится слишком много, сейчас их численность - около 130 тысяч вместо оптимальной в 100 тысяч, а ежегодный прирост может привести к распространению инфекционных болезней.
"Нами, то есть рыбохозяйственной наукой, было принято решение о необходимости применения альтернативного метода подсчета - съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это так называемый ледовый учет нерпы. Такой эксперимент впервые был проведен в мае 2019 года, научная группа сделала снимки на северном Байкале и в части центрального Байкала. И предварительный вывод таков: численность популяции нерп даже гораздо выше, чем та, которая вычислялась с помощью ручного подсчета в экспедициях, согласно которому этих животных сейчас около 130 тысяч", - сказал Петерфельд.
Альтернативный метод
"Плюсы использования беспилотных летательных аппаратов в том, что при такой работе, во-первых, люди не подвергаются опасности при проведении исследований на льду, во-вторых, это степень охвата территории: в мае аппараты на протяжении 10 дней по 10 часов каждый раз летали и фиксировали логава нерп, в итоге мы получили многочисленные снимки для анализа, получилась очень информативная карта", - отмечает эксперт.
Исследовательская работа с использованием БПЛА на Байкале будет продолжена в 2020 году, будет охвачен южный Байкал. После этого будут сделаны окончательные выводы с данными о численности нерпы на территории всего озера.
Есть ли опасность?
Как объяснил Петерфельд, пока ситуация с численностью эндемика более или менее стабильна, "но опасность перенаселения ею Байкала существует". "Проблема в том, что по нашим данным, численность этого вида неуклонно растет, - сказал собеседник. - Это действительно опасно, потому как Байкал является замкнутой системой, и в случае, если популяция какого-то вида остается без регуляции численности, в природе происходит саморегуляция - то есть увеличение естественной смертности по той или иной причине".
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Сейчас, по наблюдениям ученых, нерпа осваивает новые территории на южном Байкале, в дельте реки Селенга. Ранее академик Тулохонов высказывал ТАСС мнение о том, что при таких обстоятельствах добыча нерпы человеком может быть допустимой в пределах 2-5 тыс. голов ежегодно, иначе бесконтрольное увеличение численности животных приведет к истощению кормовой базы, к развитию болезней. В 1987-1988 годах, напомнил он, на Байкале в результате "собачьей чумки" погибло несколько тысяч голов нерпы. История может повториться, опасается ученый.
По словам председателя филиала Ассоциации Коренных малочисленных народов Севера в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе Бурятии Галины Роговой, большая численность нерп негативно влияет на численность байкальского омуля: в осеннее время нерпы не дают пройти рыбе на нерест, поднимаются за омулем по Верхней Ангаре, чего раньше никогда не было.
Тревожные сигналы
В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены тела 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точную причину их гибели установить не удалось. В июне 2018 года на восточном берегу озера было обнаружено 13 туш нерпы. Как выяснилось после проверки, организованной Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, животные погибли от парвовирусного энтерита. Эксперты высказывали мнение, что произошедшие инциденты - это "сигналы", свидетельствующие о том, что с популяцией происходят какие-то процессы.
По словам Владимира Петерфельда, в 2019 году случаи обнаружения туш мертвых нерп на побережье Байкала есть, но они единичны, их буквально не больше 10, и это естественное явление.
В августе 2018 года глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сказал ТАСС, что вопрос о предлагаемом учеными снятии запрета на промышленную добычу байкальской нерпы требует обсуждения с экологическими организациями и согласования с Минприроды России, вместе с тем он отметил, что в разрешении "промышленного изъятия" байкальской нерпы нет ничего плохого, а "риски, которые могут возникнуть связи с популяционным ростом нерпы, могут быть существенны, они могут привести к ослаблению популяции и ее серьезному снижению".
Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, из-за чего популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году.