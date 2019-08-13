Эксперт: альтернативный метод подсчета байкальской нерпы подтверждает рост ее численности

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Ученые начали применять альтернативный метод подсчета численности байкальской нерпы - с помощью беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные подтверждают информацию о росте популяции эндемика, сообщил во вторник ТАСС директор Байкальского филиала ФГУП "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" ("Госрыбцентр") Владимир Петерфельд.

Ранее некоторые ученые, в том числе Петерфельд и научный руководитель Байкальского института Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов сообщали о том, что нерп на Байкале с каждым годом становится слишком много, сейчас их численность - около 130 тысяч вместо оптимальной в 100 тысяч, а ежегодный прирост может привести к распространению инфекционных болезней.

"Нами, то есть рыбохозяйственной наукой, было принято решение о необходимости применения альтернативного метода подсчета - съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это так называемый ледовый учет нерпы. Такой эксперимент впервые был проведен в мае 2019 года, научная группа сделала снимки на северном Байкале и в части центрального Байкала. И предварительный вывод таков: численность популяции нерп даже гораздо выше, чем та, которая вычислялась с помощью ручного подсчета в экспедициях, согласно которому этих животных сейчас около 130 тысяч", - сказал Петерфельд.

Альтернативный метод

"Плюсы использования беспилотных летательных аппаратов в том, что при такой работе, во-первых, люди не подвергаются опасности при проведении исследований на льду, во-вторых, это степень охвата территории: в мае аппараты на протяжении 10 дней по 10 часов каждый раз летали и фиксировали логава нерп, в итоге мы получили многочисленные снимки для анализа, получилась очень информативная карта", - отмечает эксперт.

Исследовательская работа с использованием БПЛА на Байкале будет продолжена в 2020 году, будет охвачен южный Байкал. После этого будут сделаны окончательные выводы с данными о численности нерпы на территории всего озера.

Есть ли опасность?

Как объяснил Петерфельд, пока ситуация с численностью эндемика более или менее стабильна, "но опасность перенаселения ею Байкала существует". "Проблема в том, что по нашим данным, численность этого вида неуклонно растет, - сказал собеседник. - Это действительно опасно, потому как Байкал является замкнутой системой, и в случае, если популяция какого-то вида остается без регуляции численности, в природе происходит саморегуляция - то есть увеличение естественной смертности по той или иной причине".