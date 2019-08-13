Таяние льдов у берегов Аляски раньше обычного выгнало белых медведей на материк

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Изменения климата внесли свои коррективы в график ежегодной миграции белых медведей на Аляску. Смещение процесса таяния льдов у моря Бофорта заставило полярных хищников раньше обычного временно переместиться на материк.

О появлении медведей в городе Кактовик на северном побережье Аляски сообщила газета Anchorage Daily News.

Экологи обеспокоены тем, что ранее медведи не заходили на данную территорию. Протяженность периода таяния льда на юге моря Бофорта значительно выросла по сравнению с концом 90-х годов, теперь это практически 36 дней. Иными словами, медведи приходят на "большую землю" не только раньше, но и на более долгий период времени, отмечает издание.