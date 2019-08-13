Уральские ученые разработали беспилотную технику для доставки топлива в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали беспилотную технику, которая сможет доставлять топливо, в частности газ, до источников электроэнергии в Арктике. Об этом сообщил во вторник ТАСС замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ, кандидат физико-математических наук Александр Черепанов.

"Для того, чтобы работали локальные источники энергии, нужна постоянная доставка топлива, газа в частности. Была мысль, что беспилотная техника может доставлять газ в автономном режиме до точек установки таких источников электроэнергии. Это актуально для Арктики, так как традиционный газовый трубопровод - это достаточно дорого, и его не всегда можно проложить в условиях крайнего севера", - сказал он.

Черепанов отметил, что беспилотная техника будет похожа на вездеход. Главный ее критерий - надежность, так как внезапные поломки нельзя будет починить во время пути. Техника будет оказывать низкое давление на почву и ездить по одним и тем же траекториям, поэтому не сможет повредить тонкий плодородный слой земли в Арктической зоне.

В 2020 году планируется испытание полностью собранной беспилотной техники, добавил Черепанов. Сейчас ведутся разработки отдельных компонентов, в том числе системы позиционирования и датчиков локальной безопасности. Позиционирование может выполняться двумя способами: по спутникам и по датчикам, измеряющим любые ускорения с высокой точностью. "На основании этих данных система понимает, куда она отклоняется - если исходная точка известна, то известна и текущая точка", - говорит Черепанов.

Датчики локальной безопасности дают разрешение на перемещение техники или запрещают его. Запрещение происходит в случае возникновения препятствий - людей, животных, непреодолимых вездеходной техникой препятствий, например, поваленных деревьев и валунов. Датчики распознают ситуацию и не допускают столкновения.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.