Ученые утверждают, что воссоздали аромат любимых духов Клеопатры

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Группа американских ученых сумела воссоздать аромат парфюма, которым, по их мнению, любила пользоваться царица Египта - Клеопатра. Об этом сообщает газета The Times.

Рецепт полученного аромата стал результатом многолетней работы команды специалистов из Гавайского университета в Маноа. На протяжении десяти лет археологи вели раскопки в местечке Телль-эль-Тимай, расположенном к северу от Каира. Раньше там находился древнеегипетский город под названием Тмуит, который основали приблизительно в 4500 году до н.э. Он известен тем, что именно это место считалась родиной двух наиболее распространенных ароматов древности: мендезианского и метопианского.

"Это был самый дорогой парфюм Древнего мира", - отметил Роберт Литтман из Гавайского университета. Еще в 2012 году специалисты обнаружили постройку, которая, по всей видимости, служила фабрикой для изготовления духов и использовалась одним из торговцев парфюмерии примерно в 300 году до н.э. В здании ученые нашли специальный отсек для производства ароматов, а также стеклянные бутылки и амфоры с остатками различных веществ. Несмотря на то, что сосуды не сохранили никакого запаха, результаты химического анализа осадка позволили экспертам определить состав содержащихся в них ингредиентов.

При помощи немецких специалистов по египетской парфюмерии ученые смогли воссоздать аромат по формулам древнегреческих текстов. В качестве основы выступала мирра - камедистая смола, извлекаемая из колючего дерева, произрастающего на Африканском Роге и Аравийском полуострове. Поэтому для восстановления древнего парфюма специалисты взяли именно этот компонент и добавили к нему кардамон, оливковое масло и корицу. Полученная смесь оказалась более густой и липкой по сравнению с современными духами, но в то же время в ней присутствовал сильный пряный запах, который сделал аромат более стойким.

"Как приятно ощущать запах духов, который никто не нюхал на протяжении 2 тыс. лет. Более того, ими могла пользоваться сама Клеопатра", - подчеркнул профессор Литтман.

Клеопатра (69 - 30 годы до н.э.) - последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Она известна благодаря своей связи с диктатором Древнего Рима Юлием Цезарем (100 - 44 годы до н.э.) и отношениями с римским полководцем Марком Антонием (83 - 30 годы до н.э.). Согласно легенде, при посещении своего возлюбленного в Тарсе правительница будто бы облила духами пурпурные паруса своего царского золотого корабля настолько обильно, что Марк Антоний мог почувствовать его приближение по благоуханию. Именно связь царицы с римским полководцем стала причиной войны с Римом и последующего покорения египетского царства. После вторжения римских войск Клеопатра покончила с собой.