Размер премии молодым ученым в Москве увеличили до 2 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Размер премии молодым ученым в Москве увеличен до 2 млн рублей. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

"На заседании 13 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 445-ПП". Постановление увеличивает размер премий правительства Москвы молодым ученым с 1,5 млн до 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Премии присуждаются по 22 номинациям. В области исследований существует 11 номинаций, среди них "Математика, механика и информатика", "Физика и астрономия", "Химия и науки о материалах", "Биология", "Медицинские науки", "Науки о Земле", "Общественные науки", "Гуманитарные науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Технические и инженерные науки" и "Наука мегаполису". В области разработок существует 11 номинаций: "Авиационная и космическая техника", "Городская инфраструктура", "Биотехнологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы", "Новые материалы и нанотехнологии", "Передовые промышленные технологии", "Передача, хранение, обработка, защита информации", "Приборостроение", "Технологии экологического развития", "Электроника и средства связи", "Энергоэффективность и энергосбережение".

Премии правительства Москвы присуждаются молодым ученым с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук - до 40 лет) могут принимать участие в конкурсе индивидуально и в составе научного коллектива. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится между его участниками поровну. В 2018 году число премий было увеличено с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации (ранее - не более трех). За шесть лет на соискание премии было подано 2 840 заявок. Лауреатами премии стали 267 молодых ученых.