Пулковская обсерватория планирует перенести часть наблюдательных программ в Крым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Пулковская обсерватория планирует перевести часть своих наблюдательных программ в Крымскую обсерваторию, где из-за лучшего астроклимата удобнее вести наблюдения. Об этом журналистам сообщил директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов.

"Пулковская обсерватория собирается использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. [Это те исследования, которые раньше велись] на Пулковской площадке. Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условиях", - сказал Ихсанов.

Также он добавил, что планируется интенсифицировать наблюдения в обсерватории на Кавказе. Так, существующие там инструменты могут позволить вести наблюдения в горных условиях по тем программам, которые сейчас ведутся в Пулково.

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.

Инструменты обсерватории

Как сообщил директор, основной инструмент петербургской площадки Пулковской обсерватории - 26-дюймовый рефрактор, самый большой в Европе, продолжит свою работу вплоть до исчерпания ресурса.

"Он как работал, так и будет работать, никто его закрывать не собирался. Он продолжит работу до тех пор, пока <...> серьезно не сломается", - сказал Ихсанов.

Основные наблюдения в Пулковской обсерватории ведутся именно на этом инструменте, который можно применять даже в условиях белых ночей. Как отмечают эксперты, на телескопе, установленном еще в середине 1950-х годов, до сих пор возможны точные астрометрические наблюдения.

По словам директора обсерватории, восстановление солнечного телескопа АЦ-5, находящегося в нерабочем состоянии, затруднительно. "Восстанавливать солнечный телескоп неэффективно, к этому сходятся как внешние, так и наши собственные эксперты", - отметил Ихсанов.

Он считает, что появление новых инструментов возможно только для экскурсионных и просветительских целей. Покупка и установка принципиально новых мощных инструментов на пулковской площадке нецелесообразно из-за астроклимата города, пояснил Ихсанов.

Об обсерватории

В июне 2018 года президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный - в течение пяти лет - перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых Главной астрономической обсерваторией РАН, из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях.

Руководство РАН весной 2019 года сообщило, что в Пулково планируется создать современный центр обработки астрономической информации.