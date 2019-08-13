Ученые исследуют темпы накопления торфа в Арктике при помощи радионуклидов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН определят скорость торфонакопления в Архангельской области, Мурманской области и Ненецком автономном округе с помощью техногенных радионуклидов. Как во вторник рассказал ТАСС заведующий лабораторией экологической радиологии ФИЦ КИА РАН Евгений Яковлев, для этого они сопоставят данные из арктических регионов с полученными в ходе экспедиции в белорусскую зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Основная цель исследования - установить скорости современного торфонакопления, попробовать адаптировать современные методы датирования по короткоживущим изотопам к условиям Субарктики, здесь этого никто не делал. Здесь, на севере радиационное загрязнение было конечно, меньше, чем в Чернобыле. Для того, чтобы нам зацепиться по интервалам осаждения радионуклидов, нам необходимо провести сопоставление с территорией, где есть эталонный объект техногенного загрязнения - Чернобыль", - сказал Яковлев.

Молодые ученые ФИЦ КИА провели в августе совместную экспедицию с коллегами из Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси. Она проходила в рамках международного проекта Российского фонда фундаментальных исследований.

Радиоэкологические исследования проводились в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, организованном в 1988 году на территории наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области Белорусской ССР. На этой территории находятся 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии проживало более 22 тыс. человек.

Торфяники как летопись загрязнений

Торфяники выступают в роли летописи техногенных загрязнений, в том числе радионуклидами, поскольку с начала атомной эры арктические территории испытали значительное влияние техногенной радиоактивности. Основными источниками техногенной радиоактивности в Арктике были испытания атомного оружия в атмосфере, ядерный полигон на Новой Земле, захоронение радиоактивных отходов на дне арктических морей, глобальные выпадения после аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме.

"В торфяном разрезе по хронологии можно выделить несколько периодов накопления радионуклидов, начиная с конца 1940-х годов. До 1962 года - это большой слой в торфянике - когда происходили испытания в атмосфере, в 1962 году их запретили, - пояснил исследователь. - Потом мощный слой, - аварии спутников в Арктике: канадского спутника, здесь упал спутник с ядерной силовой установкой. Затем уже Чернобыль, - глобальное выпадение, потом Фукусима 2011 год, и мы эти интервалы пытаемся выделить".

В торфяниках белорусской зоны отчуждения слои накопления техногенных радионуклидов представлены очень четко. "Здесь на севере слои выделены слабо. Чтобы понять, с какой скоростью торфонакопление происходит здесь, необходимо сравнить с эталонным объектом. Мы выбрали часть белорусской зоны отчуждения Чернобыля в качестве эталона, чтобы он охватывал временной интервал за 50-60 лет. Таких мест на Земле очень мало, чтобы был торфяник и такой техногенный объект как Чернобыль", - отметил Яковлев.

Глобальное потепление и радионуклиды

Ученые проведут сравнительный анализ особенностей накопления и миграции радиоизотопов в различных природно-климатических зонах. Исследование радиоактивных изотопов в торфяниках позволит установить источники и направления радиационного загрязнения территории за последние 60-70 лет.

Данные о скорости торфонакопления в различных ландшафтно-климатических зонах позволят уточнить роль торфяных болот в депонировании атмосферного углерода. Ученые также дадут оценку воздействия ионизирующего излучения на растения. "Еще одна цель - оценить степень радиационного воздействия на биоту, на торфяно-болотные экосистемы: каким образом радионуклиды из торфяного разреза проникают наверх, какие растения их впитывают их в себя", - сказал собеседник агентства.

Исследователи уточнят, как на эти процессы влияет изменение климата. "Как это связано с глобальным потеплением, поскольку потепление влияет на биоразнообразие, на торфяниках начинают произрастать другие растения, а разные растения по-разному вытягивают радионуклиды", - добавил Яковлев.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.