Археологи обнаружили в Крыму останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Ученые экспедиции Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" обнаружили при раскопках античного некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова останки предка современного кита возрастом около 10 млн лет. Об этом сообщил ТАСС ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев.

"Археологи случайно при раскопке Кыз-Аула обнаружили останки детеныша кита цетотерия (Cetotherium). Это предшественники современных китов. Называют их усатыми, карликовыми китами. Размеры этой особи были около 2 м, водились они на мелководье. Это первая подобная находка в этом году", - рассказал Старцев.

По его словам, были обнаружены позвоночный столб, ребра, части черепа и челюстей, которые уже доставлены в зоологический музей, где будут изучаться палеонтологами.

Старцев отметил, что подобные находки встречаются в последние годы все чаще именно в восточной части Крымского полуострова в связи с масштабным строительством, связанным с возведением Крымского моста и прокладкой федеральной трассы "Таврида", чего не было в предыдущие годы.

Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных районах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории полуострова: ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.

Летом 2018 года в районе строительства трассы "Таврида" у поселка Зуя Белогорского района была обнаружена пещера с останками древних животных, в частности слона, саблезубых кошек, птицы высотой 4,5 м, жирафа и верблюдов. Их возраст составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет.