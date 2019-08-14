Уральские ученые создадут экологически чистые топливные элементы для Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) работают над созданием топливных элементов для арктического транспорта, которые будут выбрасывать в окружающую среду минимальное число экологически вредных веществ. Об этом сообщил в среду ТАСС замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ, кандидат физико-математических наук Александр Черепанов.

"Топливные элементы - это устройства, которые могут химическую энергию преобразовать в электрическую с помощью электрохимических реакций. Коэффициент полезного действия у таких машин достигает 90 с лишним процентов, а не 30, как у двигателей внутреннего сгорания, то есть топливные элементы намного эффективнее, намного более экологически чистые. <…> Работа над ними уже ведется, имеются прототипы", - сказал Черепанов.

Двигатели внутреннего сгорания с коэффициентом полезного действия 30% превращают энергию топлива в электрическую только на треть, а оставшиеся 70% превращаются в экологически вредные выбросы и загрязнения, пояснил Черепанов. Топливные элементы решают данную проблему. Однако они не подойдут для частного автотранспорта, так как их запуск происходит в течение нескольких часов.

Собеседник агентства отметил, что прототипы топливных элементов максимально близки к реальным моделям. Они прошли длительные испытания - 10 тыс. часов или 14 месяцев непрерывной работы. Ведется дальнейшее совершенствование разработки.

"Мы идем к решению, которое обладает определенной модульностью, то есть имеется некий модуль, обладающий минимальной мощностью. Если компании или группе людей надо большую мощность, то они могут, как конструктор LEGO, набрать столько модулей, сколько им необходимо", - пояснил Черепанов. Топливные элементы могут быть востребованы в Арктике у специалистов по геологоразведке, а также для наблюдения за миграцией животных. В перспективе ученые рассматривают возможность применения таких технологий для дачного строительства в отдаленных районах.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.