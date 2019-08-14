Число разрешений на археологические работы в России может вырасти почти вдвое к концу года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. разрешений на производство археологических работ выдано в России по состоянию на 1 августа 2019 года. Есть ожидание, что к концу года эта цифра достигнет 3 тыс., сообщил в среду журналистам вице-президент Российской академии наук, директор института археологии РАН Николай Макаров.

"Около 1,6 тыс. открытых листов - разрешений на производство археологических работ - выдано в России по состоянию на 1 августа, что то на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика положительная: есть ожидание, что к концу года эта цифра достигнет 3 тыс., 75% из которых придется на разведочные работы. Лидируют в этом списке регионы российского юга - Краснодарский край, где выдано 150 открытых листов, Ростовская и Самарская области, а также Республика Крым", - сказал Макаров, подводя промежуточные итоги полевых работ на пресс-конференции, посвященной Дню археолога.

В России, в Белоруссии и Казахстане эта дата отмечается 15 августа, на Украине она имеет статус официального профессионального праздника. В археологических экспедициях в этот день проводится "посвящение в археологи".