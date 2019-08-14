В РФ создали уникальный жаропрочный сплав на основе никеля для освоения морского шельфа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" создали новый никелевый сплав с уникальными свойствами для разработки газовых и нефтяных месторождений и создания газовых турбин нового класса. По показателям жаропрочности материал превосходит российские и зарубежные аналоги, сообщила в среду пресс-служба НИТУ "МИСиС".

Для обеспечения промыслового участка морского шельфа энергией необходим новый вид электростанций, использующий гибридные - газовые и паровые турбины. Такие агрегаты обладают коэффициентом полезного действия вдвое больше обычных. Одним из ключевых элементов турбины являются охлаждаемые рабочие и сопловые лопатки из никелевого сплава, которые должны выдерживать высокие температуры свыше 1000 градусов Цельсия и обладать стойкостью к коррозии в морской среде. Авторам научной работы удалось соединить в новом никелевом сплаве два этих качества, которые являются взаимоисключающими на химическом уровне - для стойкости к коррозии нужен хром, который в высоких концентрациях снижает жаропрочность.

"Ученые малого инновационного предприятия "Технологии специальной металлургии", созданного на базе НИТУ "МИСиС", по заказу ПАО "ОДК-Сатурн" создали уникальный сплав, совмещающий два взаимоисключающих свойства: стойкость к коррозии и высокую жаропрочность. Новый сплав будет использоваться для создания особых газовых турбин для освоения газовых и нефтяных месторождений морского шельфа, а также для энергетической и судостроительной отраслей", - говорится в сообщении.

Специалисты разработали уникальный сплав СЛЖС-5 с помощью технологии выплавки, основанной на методе точного легирования (обогащения). Химические элементы вводятся в сплав с определенной последовательностью, от которой зависят стабильность и свойства состава.

Новый материал выдерживает температуры в диапазоне 900-1000 градусов Цельсия, что сопоставимо с авиационными сплавами. Это позволяет использовать материал в производстве как морских газотурбинных установок, так и двигателей самолетов-амфибий и экранопланов, считают изобретатели.

"Испытания материала, проходившие на площадках Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" (ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей") и Научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования имени И.И. Ползунова (ОАО "НПО ЦКТИ"), показали, что высокожаропрочный коррозионностойкий сплав СЛЖС-5 не уступает по коррозионной стойкости широко применяемым отечественным сплавам и превосходит по уровню жаропрочности все существующие аналоги - российские и зарубежные. При этом он обладает достаточно высоким уровнем пластичности, что является показателем высокой эксплуатационной надежности", - пояснила пресс-служба НИТУ "МИСиС".