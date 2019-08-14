Популяцию байкальского омуля изучат с помощью гидроакустических аппаратов

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Ученые Бурятии приступят осенью 2019 года к изучению численности популяции байкальского омуля с помощью гидроакустических аппаратов. Это будет новый, альтернативный метод, с помощью него планируется получить более точные данные о том, сколько рыб-производителей зайдет на нерест в реку Селенгу, сообщил ТАСС руководитель Байкальского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии".

Минсельхоз с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Ранее сообщалось, что биомасса популяции омуля в Байкале в период стабильного, эталонного состояния запасов составляла порядка 25 тыс. тонн. Сейчас - не более 10 тыс. тонн.

"В этом году принято решение о введении альтернативного метода учета заходящих на нерест производителей. Нам уже выделена целевая субсидия 4 млн рублей на приобретение гидроакустического комплекса. В сентябре на основной нерестовой реке Селенге установим систему из шести датчиков, которые будут считать, сколько под ними проходит омуля. Погрешность [традиционного "ручного" метода подсчета] будет снижена до 5-10%", - сообщил Петерфельд.

По его словам, раньше на нерест в Верхнюю Ангару, Селенгу, реки Посольского сора и Баргузин заходило порядка 4,5 млн рыбы, в последние два года количество производителей не превышало 1 млн.

"Пока ситуация с популяцией эндемика остается сложной, сказал эксперт. - Тут, чтобы понять, можно провести аналогию с людьми: сейчас в целом по стране с рождаемостью туго, так как родителями должны становиться рожденные в 90-е годы, которых по понятным причинам и так мало. Вот реки, в которые заходит на нерест омуль сейчас, я называю роддомами для такого же поколения омуля, которого и так предельно мало. То есть состояние популяции пока находится практически на нижней границе, точке невозврата".

Также Петерфельд сообщил, что в скором времени для изучения омуля на Байкале будут использоваться более современные и специальные плавсредства. "Росрыболовством принято решение о приобретении научно-исследовательского судна и трех высокоскоростных катеров, которые будут работать в основных районах обитания разных популяций омуля - на севере озера, у баргузинского побережья и рядом с Селенгой. Катера поступят до конца этого года", - сказал Петерфельд.