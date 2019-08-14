Минобрнауки: приказ о международном сотрудничестве носит рекомендательный характер

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, который вводит новые требования к международному сотрудничеству российских ученых, носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, сообщила ТАСС в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

"Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Наука", и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.