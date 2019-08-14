В РАН считают, что рекомендации Минобрнауки усложнят работу с иностранными коллегами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ о взаимодействии с иностранными организациями и гражданами внесет сложности в работу российских ученых с коллегами из других стран. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Если применять то, что там написано, то внесет [сложности]", - сказал Петрукович в ответ на соответствующий вопрос.

По словам директора ИКИ, сейчас институт разрабатывает инструкции по взаимодействую с иностранными организациями и гражданами на основе соответствующего документа. "Приказ поступил несколько недель назад. Какие-то меры принимаем: это разработка инструкций всяких, как это нужно выполнить. Там довольно жесткие требования приводятся, которые научной организации достаточно сложно выполнить", - отметил ученый.

Он уточнил, что сейчас институт разбирается с деталями документа, поскольку "такие приказы пишутся на основании каких-то других исходящих документов".

Согласно приказу Минобрнауки РФ, в частности, вводятся требования, по которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

В ведомстве отметили, что направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику и ни в коем случае не направлен на осуществление контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ.