Ученые: родившиеся раньше срока и в летние месяцы дети чаще отстают в школе

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Дети, родившиеся всего на три недели раньше срока в летние месяцы, имеют больше шансов оказаться в числе отстающих при обучении в школе. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Специалисты из Университета Лидса (Великобритания) проанализировали данные более 10 тыс. школьников. Основное внимание специалисты сосредоточили на выявлении взаимосвязи между временем рождения ребенка и его успеваемостью в течение первого года обучения в школе. Результаты показали, что у детей, родившихся преждевременно, вероятность получения плохих оценок возрастала почти в два раза по сравнению с учениками, появившимися на свет в установленные сроки. При этом дети, родившиеся преждевременно в течение лета и поступившиеся в школу на год раньше обычного, имели в три раза меньше шансов добиться хорошей успеваемости, чем ребята, время рождения которых не повлияло на год начала посещения образовательного учреждения.

Ученые также выяснили, что недоношенные дети чаще демонстрировали плохие навыки чтения, у них были хуже развиты математические способности. Все эти трудности, которые ребята испытывали в школьном возрасте, по словам экспертов, впоследствии оказывали негативное влияние на их взрослую жизнь. "В целях предоставления помощи данной группе детей, необходимо, чтобы работники школ были лучше осведомлены о времени рождения своих учеников. Это позволит оказать им дополнительную поддержку, что особенно важно на ранних этапах обучения", - подчеркнула одна из авторов исследования, доктор Кэтрин Петтингер.

Ранее ученые из ирландского Института экономических и социальных исследований (ESRI) пришли к выводу, что мобильный телефон отрицательно влияет на успеваемость учеников младших классов. Специалисты сравнили показатели успеваемости у тех школьников, кто обзавелся мобильником до 9-летнего возраста, с теми, у кого на тот момент телефонов еще не было. Оказалось, что результаты математических тестов в первой группе на 4-5 % ниже, чем во второй. По гуманитарным предметам прослеживалась та же закономерность, хотя в данном случае количественные показатели приведены не были.