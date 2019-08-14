Котюков: приказ о международном сотрудничестве ученых систематизирует работу в этой сфере

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, который вводит новые требования к международному сотрудничеству российских ученых, ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. О каком-то ужесточении в этом документе речи не идет, заявил в среду глава Минобрнауки Михаил Котюков на форуме "Область будущего" в Липецке.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

"Это систематизация работы по международным проектам. Речь идет об уведомлении заранее, чтобы мы могли видеть базу данных и базу контактов. Потому что министерство является участником большого количества межправительственных соглашений и нам нужно понимать, какие встречи в рамках этих соглашений в стране происходят. Например, где у нас все в порядке с уровнем контактов, где мы не дорабатываем и нам нужен дополнительный импульс и сигналы, чтобы совместные программы и проекты развивались более динамично и активно", - сказал Котюков.

Он подчеркнул, что "о каком-то ужесточении речи в этом документе не идет".