Институт океанологии РАН получил грант на комплекс для изучения Мирового океана

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт океанологии РАН им. П. П. Ширшова, который получил грант в 63 млн рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта "Наука" в 2019 году, планирует на эти средства приобрести уникальный комплекс для изучения состава отложений, покрывающих дно морей России и глубоководных районов Мирового океана. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-служба института.

"В 2019 году на средства, выделенные Институту океанологии им. П. П. Ширшова РАН в рамках программы по обновлению приборной базы научных организаций, будет приобретен комплекс оборудования для изучения состава отложений, покрывающих дно морей России и глубоководных районов Мирового океана. Данные исследования имеют большое значение, поскольку в чередовании слоев донных осадков разного состава зашифрована история океана и климата нашей планеты", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Новое оборудование, как рассчитывают ученые института, позволит поднять качество российских исследований в области морской геологии и литологии на ранее недостижимый уровень, а также на многие годы сохранить для будущих поколений ученых бесценные образцы, полученные в многочисленных научных экспедициях.

Наиболее дорогим и технологичным оборудованием, которое планируется приобрести на средства гранта, по информации пресс-службы, будет уникальная для российских научных организаций автоматизированная система комплексного изучения кернов, то есть цилиндрических образцов донных осадков. Это система имеет функцию геохимического сканирования и дает возможность получать детальные двухмерные карты распределения химических элементов - от магния до урана - по поверхности разрезанных вдоль кернов.

Новое оборудование позволит освободить ученых от долгих операций. Кроме того, с его помощью за короткий срок практически без участия человека можно будет получать огромный массив данных об элементном составе, физических свойствах, цвете и текстуре донных осадков. Полученные результаты позволят ученым сделать выводы об изменениях условий накопления донных осадков, связанных в том числе с тектоническими процессами, изменениях климата и режима циркуляции вод в Мировом океане, уверены в институте.

"Безусловно, уникальные возможности данной системы применимы не только для фундаментальных, но и для прикладных исследований, например изучения свойств горных пород для целей поиска и разведки твердых полезных ископаемых", - добавили в институте.

О конкурсе

13 августа Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора на обновление приборной базы ведущих организаций академического сектора науки в рамках нацпроекта "Наука". Всего поддержку в 2019 году получат 111 научных организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей. Из них девять организаций - гранты свыше 100 млн рублей, и еще 17 - от 100 до 50 млн рублей. Физико-технический институт им. Иоффе, например, получит в 2019 году на обновление оборудования 187 млн рублей.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.