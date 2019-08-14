Ученые выявили новый фактор образования метастазов при раке груди

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" и Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Петрова Минздрава РФ обнаружили связь между распространением метастазов рака молочной железы и активностью "здоровых" наноразмерных частиц экзосом, которые ранее не рассматривались в качестве фактора, влияющего на развитие болезни. Открытие позволит сделать диагностику и терапию заболевания эффективнее, сообщила в среду пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Экзосомы - небольшие частицы размером 30-100 нанометров, которые выделяют клетки. Экзосомы присутствуют в пространстве между клетками, в крови и лимфе. Ранее ученые определили, что экзосомы, выделяемые опухолевыми клетками, влияют на процессы образования метастазов. Однако воздействие, которое могут оказывать "здоровые" экзосомы на распространение раковых клеток по организму, не учитывалось.

"Ученые НИЦ "Курчатовский институт" - Петербургского института ядерной физики им. Константинова (ПИЯФ) совместно с коллегами из НМИЦ онкологии им. Петрова исследовали роль "здоровых" экзосом плазмы крови <…> в метастазировании рака молочной железы. Оказалось, что образование метастазов неизбежно сопровождается влиянием экзосом, выделяемых клетками нормальной ткани, на опухолевые клетки в очаге их распространения", - говорится в сообщении.

Образование метастазов происходит в несколько этапов: клетки опухоли сначала перемещаются по кровеносным и лимфатическим сосудам, затем формируют вторичные опухоли в других органах и тканях, которые могут находиться далеко от первичной опухоли. Авторы исследования предположили, что опухолевые клетки подвергаются воздействию "здоровых" экзосом как на этапе циркуляции в организме, так и в процессе образования метастазов. Чтобы подтвердить версию, ученые провели ряд экспериментов, используя клеточный материал рыб.

"Мы одни из первых исследовали влияние "коктейля" экзосом на метастатические свойства злокачественных клеток и попытались разобраться в молекулярных механизмах такого влияния. Очевидно, что исследования циркулирующих опухолевых экзосом ведут к созданию новых диагностических методов, в то время как разработка новых терапевтических подходов будет, скорее всего, заключаться в коррекции эффекта, который оказывают "нормальные" экзосомы крови или ткани на опухолевые клетки", - считает главный автор исследования, старший научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ Татьяна Штам, чьи слова приводятся в сообщении.