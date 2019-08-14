Ученые: употребление в детстве пищи с содержанием глютена повышает риск развития целиакии

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Регулярное употребление большого количества продуктов с высоким содержанием глютена в раннем возрасте существенно увеличивает риск развития у детей целиакии (когда организм перестает переваривать определенные белки, содержащиеся в большинстве злаков - прим. ТАСС). К такому выводу пришла группа шведских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает телекомпания CNN.

В эксперименте приняли участие более 6,6 тыс. малышей, родившихся в США, Финляндии, Германии и Швеции в период с 2004 по 2010 гг. Все они имели предрасположенность к развитию сахарного диабета 1 типа и непереносимости глютена. Ученые напоминают, что глютен - это основной белок, содержащийся, в частности, в пшенице, ячмене и ржи, а также в таких продуктах, как хлеб, макароны и крупы. Каждые несколько месяцев специалисты из Лундского университета (Швеция) записывали, какое количество глютена съедали дети в возрасте до 5 лет.

Результаты показали, что повышенное употребление пищи с высоким содержанием клейковины в течение первых пяти лет жизни существенно повышало риск развития у ребенка серьезных нарушений пищеварения, в основном проявляющихся в возникновении целиакии. Так, у 1216 детей были отмечены первые признаки отрицательной реакции организма на данный белок, еще у 450 участников развилась целиакия. При этом эксперты подчеркивают, что в основном диагнозы были поставлены у малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

Медики указывают, что у людей с непереносимостью глютена при употреблении этого белка происходит повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника, что, в свою очередь, препятствует нормальному усвоению питательных веществ. По некоторым оценкам, около 1% населения планеты страдает данным заболеванием, а многие могут даже не догадываться о его наличии. Специалисты уверены, что единственным способом справиться с целиакией является полный отказ от употребления продуктов, содержащих глютен. В этой связи ведущий автор исследования, профессор Лундского университета Карин Андрен Аронссон рекомендует родителям малышей, имеющих предрасположенность к этой болезни, снизить количество продуктов с содержанием этого белка.

Ранее ученые выяснили, что безглютеновая диета во время беременности снижает риск развития диабета у будущих детей. Проанализировав данные более 63 тыс. беременных женщин, специалисты обнаружили, что в среднем будущие мамы потребляли около 13 г этого белка в день. Кроме того, они выявили 247 случаев заболевания диабетом 1 типа среди новорожденных детей. Таким образом, риск развития этой болезни у младенцев увеличивается пропорционально росту содержания глютена в организме матери. Как отмечают биологи, у детей, чьи матери употребляли пищу, богатую этим белком, риск развития диабета 1 типа повышался в два раза по сравнению с теми, чьи матери съедали продукты с низким содержанием клейковины.