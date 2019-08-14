Подводники РГО с 15 августа начнут исследование восьми объектов на дне Белого моря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) с 15 августа приступят к исследованию восьми объектов, обнаруженных ранее на дне Белого моря, рассказал ТАСС исполнительный директор Центра Сергей Фокин. В ходе экспедиции ученые рассчитывают узнать, что за объекты были обнаружены ранее.

"С 15 августа мы работаем на Белом море. Первичная задача - обследование найденных в прошлом сезоне объектов, их восемь штук, которые мы аппаратно обнаружили в прошлом году", - пояснил ТАСС Фокин.

Чтобы определить, что именно было найдено, исследователи планируют осуществлять погружения и осматривать объекты на дне.

Как ранее сообщал ТАСС Фокин, среди объектов могут оказаться самые различные затонувшие корабли и суда. Согласно данным архивных исследований, в местах, где будут проводиться исследования, могли затонуть боевые корабли и суда снабжения времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.

После работы на данных объектах ученые планируют расширить район поиска, чтобы обнаружить новые аномалии (так подводные археологи называют объекты, не вписывающиеся в рельеф дна, которые могут оказаться затонувшим судном). Если такие объекты будут найдены, то в следующем сезоне проведут их подробное исследование.

Исследователи Центра подводных исследований РГО в настоящее время работают в Балтийском море. В этом сезоне ими обнаружено уже порядка 10 аномалий в Финском заливе, которые будут обследованы в следующем сезоне.