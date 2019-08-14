Археологи впервые нашли в крепости Копорье свинцовую печать новгородского периода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Археологи института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) во время международной экспедиции впервые обнаружили на территории крепости Копорье в Ленинградской области новгородскую свинцовую печать, которая использовалась для скрепления официальных документов в средневековье. Об этом сообщили в среду в пресс-службе института.

"Участники международной археологической экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), комитетом по культуре Ленинградской области, ГБУК "Музейное агентство" Ленинградской области и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), впервые за время раскопок в крепости Копорье обнаружили вислую свинцовую печать новгородского периода", - говорится в сообщении пресс-службы.

Свинцовые печати привешивались на шнурах к средневековым официальным документам. Правом запечатывать документы обладали великие и удельные князья, церковные иерархи, монастыри, новгородские и псковские посадники, новгородские князья - наместники великих князей Московских. Изображение на печати зависело от владельца, который часто изображал своего святого покровителя.

Свинцовые печати встречались ученым в Великом Новгороде, где скопилась самая полная и эталонная в России коллекция печатей из двух тысяч подобных предметов XI-XVI веков, и в других древних городах, но в Копорье таких находок ранее не было.

На печати, обнаруженной в Копорье, изображен православный святой, на обороте есть надпись, но разобрать ее пока не удалось - для этого необходимо провести реставрацию находки. После расшифровки надписи и имени святого возможно будет предположить, кому могла принадлежать печать, и к какому именно времени она относится.

Памятник средневековья

Каменная крепость Копорье находится на северо-западе Ленинградской области на краю Ижорской возвышенности, в 12 км от Финского залива. Ее основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году, в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского, в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI-XVII вв Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны.

В формировании Копорской крепости историки выделяют три периода - ранний новгородский, московский и поздний шведско-русский. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней она дошла в том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми сохранившимися участками кладки 1297 года.

Крепость признана объектом культурного наследия федерального значения, но находится, по оценкам экспертов, в плачевном состоянии - башни и стены под угрозой обрушения. На 2020 год намечено начало комплексной реставрации Копорской крепости.