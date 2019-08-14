Глава РАН: рекомендации Минобрнауки выглядят нелепо для учреждений без доступа к гостайне

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Целесообразность распространения норм приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве на учреждения, которые не связаны с секретными разработками, вызывает сомнения, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он напомнил, что для работающих с гостайной организаций ограничения по такому взаимодействию существуют давно.

"Я думаю, что такую резкую реакцию вызвало то обстоятельство, что [приказ] фактически распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. И, по-видимому, те подведомственные организации, <...> в которых такие закрытые работы не ведутся, начали примерять действие этой инструкции к себе. И действительно, те ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Надо было бы довести до сведения подведомственных организаций министерства образования и науки, что эта инструкция распространяется на те организации, в которых ведутся закрытые работы".

Сергеев отметил, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества. "Если мы говорим о том, что [в учреждениях] нет государственной тайны и нет соответствующих мероприятий в этом отношении, то, конечно, мы должны поддерживать свободу общения с иностранными учеными, обмен информацией", - подчеркнул глава РАН.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало новый приказ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", ужесточающий требования к международному сотрудничеству российских ученых. Согласно приказу, в частности, требуется, чтобы руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами уведомлял министерство, указывая, в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ". В министерстве сообщили, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.