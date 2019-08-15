Ученые в Приморье сфотографировали нового для России водяного оленя

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья обнаружили на снимках фотоловушек водяного оленя, который раньше не был замечен на территории России. Появление в пределах страны нового вида копытных стало первым подобным событием с начала века, сообщили в пресс-службе нацпарка.

"На южном участке национального парка "Земля леопарда" (Хасанский район Приморского края) фотоловушки зарегистрировали водяного оленя (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет [в него] 327-м видом и восьмым видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в нашей стране копытных стало первым подобным событием в XXI веке", - говорится в сообщении.

От пограничников специалисты нацпарка узнали, что водяного оленя замечают на юге Хасанского района с 2015 года.

Теперь задача ученых - детально изучить его распространение и предпочитаемые места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем.

Водяной олень некогда был широко распространен на побережье всего Желтого моря - от Корейского полуострова до низовьев реки Янцзы, но к середине прошлого века сохранились только два района обитания: около Шанхая и на границе Южной Кореи и КНДР. Если китайский подвид включен в Красную книгу, то поголовье корейского подвида за последние десятилетия многократно выросло и сейчас превышает полмиллиона голов.

Водяные олени более плодовиты, чем остальные виды оленей: самки рожают до восьми детенышей (обычно от двух до пяти). Самцы достигают половой зрелости уже в 5-6 месяцев, самки - в 7-8. Годовой прирост популяции может составлять более 50%. По мнению ученых, водяной олень может занять пустующие экологические ниши на юго-западе Приморья и расширить спектр питания дальневосточного леопарда.