Глава РАН: приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность академии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Приказ Министерства науки и высшего образования России с рекомендациями по организации контактов с иностранными учеными не повлияет на развитие международного сотрудничества Российской академии наук (РАН), заявил ТАСС в четверг президент РАН Александр Сергеев.

"Этот приказ с рекомендациями Минобрнауки никак не повлияет на развитие контактов с зарубежными учеными и в целом на международное сотрудничество РАН. Мы как работали, так и будем работать, выстраивая рабочие взаимоотношения с иностранными коллегами", - сказал он.

Глава РАН пояснил, что подобная инструкция с рекомендациями по организации контактов с иностранными учеными действует в ряде институтов уже несколько лет.

"Подобная инструкция действует в течение последних лет в отношении тех институтов, которые заняты закрытыми работами. Минобрнауки ведь ничего нового не придумало, просто привело свою нормативную базу в соответствие с требованиями. Единственный вопрос - в самом приказе написано так, что воспринимается как рекомендация в отношении вообще всех организаций, поэтому ученые и примерили на себя. Но ведь в большей части институтов и вузов закрытые работы не ведутся. Получилось некое недоразумение, поэтому приказ стоило бы уточнить", - сказал Сергеев.

Мнение ученых

Вице-президент РАН Алексей Хохлов отметил, что новый приказ Минобрнауки должен учитывать интересы научных сотрудников, которые не работают с государственной тайной и не проводят закрытие исследования.

"Если в большом институте закрытые работы ведутся в одной-двух лабораториях, то работа института должна быть организована таким образом, чтобы ограничения не касались ученых из других лабораторий. Мне кажется, что это и есть то направление, в котором должен быть переработан данный приказ (в текущей редакции он, конечно же, должен быть отозван). Вот тогда приказ действительно будет соответствовать общемировой практике", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Хохлов также согласился с главой Российской академии наук, который ранее заявил, что ограничения должны действовать "в тех случаях, когда в институтах и в университетах ведутся закрытые работы и в отношении тех ученых, которые участвуют в этих работах".

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