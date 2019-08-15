Археологи планируют в 2020 году довести раскопки в Кремле до слоев раннего железного века

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Археологам на раскопе в Большом Кремлевском сквере в центре Московского Кремля предстоит пройти еще 1,5 м культурного слоя, в итоге выйдя на уровень раннего железного века. Об этом сказал в четверг вице-президент Института археологии Российской академии наук, директор Института археологии (ИА) РАН Николай Макаров.

"Нам предстоит пройти еще 1,5 м культурного слоя. Думаю, что к концу сезона 2020 года мы достигнем этих напластований, которые относятся к раннему железному веку. Мы благодарны сотрудникам музеев Московского Кремля за те предварительные исследования, в том числе за проделанные шурфы. Все это дало нам возможность выбрать наилучшее место для раскопок", - сообщил Макаров, рассказывая журналистам в День археолога о раскопках в Большом Кремлевском сквере в центре Московского Кремля.

В России, в Белоруссии и Казахстане эта дата отмечается 15 августа, на Украине она имеет статус официального профессионального праздника. В археологических экспедициях в этот день проводится "посвящение в археологи".

Раскопки в Большом Кремлевском сквере начались в мае 2019 года. Это первые археологические работы в Московском Кремле, которые ведутся как исследовательский проект, не связанный ни с реставрацией, ни с благоустройством, ни с улучшением инженерных коммуникаций. Главным научным результатом исследований в июне-августе 2019 года стало открытие остатков монументальной каменной постройки, которую можно соотносить со зданием Приказов, построенных в 1675-1683 годах и сменивших постройку 1591 года.

Раскопки на протяжении всего сезона проходят под стационарным навесом, который позволяет проводить работы при самых разных погодных условиях. В этом сезоне археологи будут работать в августе и сентябре.

Промежуточные итоги сезона

В 2019 году Институт археологии РАН организовал 37 экспедиций и отрядов. Тринадцать из них финансируются Российским фондом фундаментальных исследований, два - фондом "История Отечества", около 10 - за счет средств института.

Как отметил директор ИА РАН Николай Макаров, сезон пока не богат на сенсации, однако уже успел открыть объекты, важные для понимания исторической ситуации в разные исторические эпохи. В частности, в этом году спустя почти 5 лет возобновились раскопки в Иерихоне на Ближнем Востоке; прошли исследования на городище Новая Ниса (III в. до н. э. - XVIII в.) под Ашхабадом в Туркмении; обнаружены боярские саркофаги в Юрьевом монастыре в Великом Новгороде; изучены существующие и поныне домонгольские села Суздальского Ополья, а также найдена могила участника Смоленского сражения 1812 года, который, по всей вероятности, является наполеоновским генералом Гюденом. По словам Макарова, количество археологических работ в России растет; есть ожидания, что к концу года число выдаваемых Минкультуры РФ разрешений на раскопки достигнет 3 тыс.