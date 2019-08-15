Псковские археологи нашли рекордное число артефактов на месте поселения эпохи викингов

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили более 500 артефактов на месте древнего поселения викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области, которое считается наиболее богатым поселением X-XI века на Северо-Западе России. Число находок, обнаруженных в ходе экспедиции, является рекордным за все годы проведения раскопок на этой территории, сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель археологических работ Антон Романовский.

"В этом году мы решили проложить раскоп в центральной части поселения, площадь раскопа составила 40 кв. м, с этой площади у нас более 500 индивидуальных находок, это больше всего находок по сравнению с предыдущими работами. Их удалось обнаружить за счет особой методики проведения работ: мы просеиваем наши слои через сито и при необходимости промываем", - рассказал Романовский.

Он также добавил, что археологам, в частности, удалось обнаружить древние украшения и монеты. "Основная категория находок - разнообразные бусы из стекла и других материалов: горный хрусталь, металл. Есть фрагменты арабского серебра, дирхема, вот здесь половинка такой монеты. В этом году [найдено] порядка 10 таких монет. Впервые за все время что проводим работы, нашли изделия из кости", - уточнил археолог.

По словам Романовского, в этом году раскопки на месте поселения викингов велись участниками летней полевой археологической школы, в которой приняли участие более 50 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Архангельска и Твери, а также из Эстонии и Белоруссии. Проект был реализован при поддержке фонда "История Отечества", созданного при Российском историческом обществе.

По мнению ученых, на месте поселения, площадь которого составляет порядка 2,5 гектаров, хорошо сохранился "мощный культурный слой" X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. Здесь находят большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.