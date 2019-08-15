Оптическое датирование позволило определить возраст памятника археологии в Дагестане

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Российские ученые совместно с бельгийскими коллегами впервые установили возраст кавказского археологического памятника с помощью высокоточного метода датировки находок - оптического датирования. Исследования показали, что возраст памятника времен каменного века "Дарвагчай залив-4" в Республике Дагестан соответствует более ранним предположениям археологов, сообщил ТАСС научный сотрудник Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН, который участвует в исследовании памятника, Андрей Рыбалко.

"В прошлом году мы отобрали образцы для точного датирования и получили результат. Это совершенно уникальный случай для Кавказа. Нет ни одного другого памятника, который имел бы такое количество точных дат. Мы сейчас можем точно определить хронологические рамки данного памятника - это 300-400 тыс. лет до н. э.", - сказал Рыбалко.

Он пояснил, что ранее образцы находок с памятника "Дарвагчай залив-4" не подвергались таким методам датировки, и ученые предполагали, что их возраст составляет около 400 тыс. лет. Оптическую датировку провели в Бельгии, совместно с бельгийскими коллегами и сотрудниками Московского государственного университета. В основном исследовались каменные орудия, найденные в Дагестане.

Рыбалко отметил, что ученые планируют продолжить работу и провести точную датировку находок еще одного памятника - "Дарвагчай залив - 1". После этого можно будет сопоставить результаты с известными данными о памятниках археологии на Ближнем Востоке, откуда люди пришли на Кавказ, и сделать выводы об их связи.